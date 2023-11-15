В России легковушка влетела в микроавтобус с чиновниками и попала на видео

Под Ростовом-на-Дону автомобиль въехал в автобус с чиновниками и попал на видео

В Ростовской области десять человек пострадали в ДТП с участием сотрудников администрации. Видеозапись с места происшествия опубликовал Telegram-канал Don Mash.

На кадрах видно съехавший с дороги легковой автомобиль и перевернутый микроавтобус, в котором находились чиновники в момент столкновения.

ЧП произошло на участке трассы Таганрог — Беглица. По данным канала, к аварии привела неудачная попытка обгона, которую предпринял водитель легковушки. Всех десятерых пострадавших забрали в больницу скорой помощи Таганрога.

В августе в Ростовской области произошло еще одно крупное ДТП. Тогда в результате лобового столкновения травмы получили восемь человек, среди которых четверо детей. Ни одного из пострадавших спасти не удалось.