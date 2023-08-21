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21:37, 21 августа 2023Россия

Восемь человек погибли в ДТП в российском регионе

Голубев: в Ростовской области 4 детей и 4 взрослых погибли в результате ДТП

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Восемь человек, включая четырех детей, погибли в результате ДТП в Волгодонском районе Ростовской области, на место аварии выехало руководство областного ГИБДД. Об этом сообщил глава российского региона Василий Голубев в Telegram-канале.

По его информации, в результате лобового столкновения двух автомобилей погибли четверо взрослых и четверо детей. На месте аварии также работает следственная группа Следственного комитета (СК), устанавливаются причины произошедшего.

Губернатор выразил глубокие соболезнования родным погибших.

Ранее в Пермском крае школьный автобус съехал с дороги, пострадали 16 человек, в том числе 15 детей. Водитель не справился с управлением и допустил съезд с дороги. Всего в автобусе находились 20 человек. Возбуждено уголовное дело.

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    Марина Совина
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