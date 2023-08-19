В российском регионе школьный автобус с детьми съехал с дороги

СК России: в Пермском крае школьный автобус съехал с дороги, пострадали 15 детей

Школьный автобус съехал с дороги в Пермском крае, пострадали 16 человек, в том числе 15 детей. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.

По данным ведомства, в субботу, 19 августа, водитель автобуса, двигаясь по автотрассе Соликамск — Красновишерск, не справился с управлением и допустил съезд с дороги.

Пресс-служба ГУ МВД по региону сообщила о госпитализации четверых пострадавших. Всего в автобусе находились 20 человек. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Следователи-криминалисты осматривают место происшествия, устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в Красноярском крае семь человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом. В результате пострадали семь женщин. Их доставили в больницу. Свидетели ДТП сообщили, что управлявший автобусом россиянин мог быть пьян. Пока эта информация не подтверждена. Назначено медосвидетельствование.