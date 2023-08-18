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09:41, 18 августа 2023Россия

Автобус с людьми съехал в кювет и врезался в дерево в российском регионе

Семь человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Красноярском крае

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Красноярском крае семь человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом. Об этом сообщило региональное МВД в своем Telegram-канале.

Как установило ведомство, утром 18 августа автобус с людьми двигался из села Черемшанка Курагинского района, кода в районе села Жаровск водитель вдруг съехал в кювет и врезался в дерево. В результате пострадали семь женщин. Их доставили в больницу.

Свидетели ДТП сообщили, что управлявший автобусом россиянин мог быть пьян. Пока эта информация не подтверждена. Назначено медосвидетельствование.

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    Константин Лысяков
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