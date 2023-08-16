Бетономешалка на скорости снесла три легковушки в Москве и попала на видео

Бетономешалка на скорости снесла три легковых авто на Стромынке в Москве

Бетономешалка на скорости снесла три легковых автомобиля на улице Стромынке на северо-востоке Москвы. ДТП попало на видео, соответствующие кадры были опубликованы в Telegram-канале столичной прокуратуры.

На представленном ролике видно, как фура таранит стоящие впереди машины. Позже выяснилось, что в результате массовой аварии пострадала пассажирка одной из легковушек. Девушку госпитализировали.

Московская прокуратура начала проверку.

13 августа сообщалось о крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве, в результате которой сгорел автомобиль BMW.

Еще раньше в подмосковном Ступино тягач сорвался с моста и спровоцировал огненное ДТП. После в больнице с травмами оказались 42-летний водитель тягача и 40-летний владелец «ГАЗели».