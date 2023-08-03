Под Москвой тягач сорвался с моста и спровоцировал огненное ДТП

Shot: тягач сорвался с моста в Ступино, рухнул и спровоцировал огненное ДТП

Тягач сорвался с моста на трассе М-4 в подмосковном Ступино, рухнул и спровоцировал огненное ДТП. Кадры с места опубликовал Telegram-канал Shot.

На представленном ролике виден тягач, который завален на бок. Неподалеку находится «ГАЗель», которая полыхает после столкновения.

Как утверждает Shot, прицеп-бочка, оставшийся на мосту, тоже вспыхнул. В результате ДТП в больнице с травмами оказались 42-летний водитель тягача и 40-летний владелец «ГАЗели». Сотрудники Госавтоинспекции начали разбираться в причинах случившегося.

Ранее в Москве на Молодогвардейской улице столкнулись Bentley, Volkswagen и грузовик. Пострадали женщина и двое детей, которые находились в люксовом авто.

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