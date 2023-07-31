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14:12, 31 июля 2023Россия

В Москве произошла авария с Bentley

В Москве на Молодогвардейской улице столкнулись Bentley, Volkswagen и грузовик

В Москве произошла авария с участием Bentley. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации авторов канала, ДТП произошло на Молодогвардейской улице — там столкнулись Bentley, грузовик и Volkswagen. Предварительно, пострадали женщина и двое детей, которые находились в люксовом авто. Более подробных данных о состоянии получивших травмы не приводится.

Ранее желтая Lamborghini загорелась во время движения по Садовому кольцу в Москве и попала на видео.

До этого в подмосковном Долгопрудном произошла авария с участием Porsche. Авария произошла на Тополиной улице — там автомобиль Skoda выезжал с квартала на главную дорогу и не заметил приближающийся Porsche.

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    Анастасия Шейкина
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