Под Москвой произошла смертельная авария с участием Porsche

В Долгопрудном под Москвой при столкновении Porsche и Skoda погиб 60-летний мужчина

В подмосковном Долгопрудном произошла смертельная авария с участием Porsche. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, ДТП произошло на Тополиной улице — там автомобиль Skoda выезжал с квартала на главную дорогу и не заметил приближающийся Porsche. Иномарка врезалась в левую сторону Skoda, из-за чего его 60-летний водитель скончался на месте.

Сотрудники МЧС, прибывшие на место аварии, вызволили водителя Porsche из машины, так как она оказалась сильно искорежена после аварии. Подробностей о его состоянии не приводится.

Ранее под Москвой на Путилковском шоссе водитель Porsche проехал на красный свет, после чего столкнулся с Hyundai и скрылся. Погиб один человек, еще один пострадал.