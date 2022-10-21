Под Москвой водитель Porsсhe устроил смертельную аварию и скрылся

В Подмосковье водитель Porsсhe проехал на красный, устроил смертельную аварию и скрылся

В Московской области на Путилковском шоссе водитель Porsche проехал на красный свет, после чего столкнулся с Hyundai и скрылся. Об этом сообщили в региональном управлении МВД, передает ТАСС.

По данным министерства, в результате погиб один человек, еще один пострадал. Смертельная авария произошла ночью в пятницу, 21 октября.

Пострадавшего госпитализировали. Более подробной информации о его состоянии пока нет. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Подмосковья ищут виновника аварии.

Ранее на юге Москвы в аварии с участием Porsche Cayenne погиб человек. ДТП произошло на 1-м Кожуховском проезде — водитель иномарки не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение, в результате автомобиль перевернулся.