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15:04, 21 октября 2022Россия

Под Москвой водитель Porsсhe устроил смертельную аварию и скрылся

В Подмосковье водитель Porsсhe проехал на красный, устроил смертельную аварию и скрылся
СюжетДТП в Москве:

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Московской области на Путилковском шоссе водитель Porsche проехал на красный свет, после чего столкнулся с Hyundai и скрылся. Об этом сообщили в региональном управлении МВД, передает ТАСС.

По данным министерства, в результате погиб один человек, еще один пострадал. Смертельная авария произошла ночью в пятницу, 21 октября.

Пострадавшего госпитализировали. Более подробной информации о его состоянии пока нет. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Подмосковья ищут виновника аварии.

Ранее на юге Москвы в аварии с участием Porsche Cayenne погиб человек. ДТП произошло на 1-м Кожуховском проезде — водитель иномарки не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение, в результате автомобиль перевернулся.

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Анастасия Шейкина
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