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В Москве в ДТП с Porsсhe погиб человек

В Москве на 1-м Кожуховском проезде в аварии с Porsсhe погиб человек, еще трое пострадали

Фото: Telegram Госавтоинспекции Москвы

На юге Москвы в аварии с участием Porsche Cayenne погиб человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция Москвы в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, ДТП произошло на 1-м Кожуховском проезде — водитель Porsche Cayenne не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение. В результате автомобиль перевернулся.

30-летний водитель иномарки погиб на месте аварии от полученных травм. Три пассажира автомобиля пострадали, их госпитализировали.

В Госавтоинспекции сообщили, что погибший водитель за 2022 год получил более 260 штрафов за превышение скорости — все они оплачены.

На месте ДТП работает следственная группа и оперативные службы города.

Ранее в Екатеринбурге сняли на видео, как пьяный россиянин на Infinity выехал на встречную полосу, попал в ДТП и устроил потасовку. По словам очевидцев аварии, находившийся в иномарке мужчина сообщил автоинспекторам, что он является полковником.

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Анастасия Шейкина
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