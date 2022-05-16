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Российский «полковник» на Infinity учинил ДТП на встречке и попал на видео

В Екатеринбурге пьяный «полковник» на Infinity учинил ДТП на встречке и попал на видео

В Екатеринбурге пьяный «полковник» на Infinity выехал на встречную полосу, учинил ДТП и устроил потасовку. Видео с места происшествия опубликовал новостной портал Е1.

На кадрах видно, как россиянин на иномарке перепутал проезды при повороте налево и поехал по встречке. Водитель легкового авто заметил, что на него едет Infiniti, и успел вовремя притормозить. Однако владелец Infinity не увидел препятствия впереди и повредил встречной машине бампер, фары и капот.

По словам очевидцев ДТП, находившийся в иномарке мужчина сообщил автоинспекторам, что он является полковником. Другой свидетель случившегося отметил, что владелец иномарки был пьян. «Во время задержания он снимал штаны, кидался бутылками из машины в людей», — пояснил мужчина.

Позже выяснилось, что буйным водителем оказался 43-летний житель Екатеринбурга. В легковушке в момент ДТП находилась семья с детьми двух и 12 лет.

Ранее в Ленинградской области столкнулись Lexus и Hyundai, погибли три человека. Известно, что от удара Lexus развернуло, а капот Hyundai разбился всмятку. В автомобилях сработали подушки безопасности, однако это не спасло находившихся в них людей.

Анна Щербакова
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Российский «полковник» на Infinity учинил ДТП на встречке и попал на видео
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