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В ДТП с иномарками на российской трассе погибли три человека

В Ленинградской области столкнулись Lexus и Hyundai, погибли три человека

Фото: 78.ru

В Гатчинском районе в Ленинградской области на трассе столкнулись иномарки Lexus и Hyundai, в результате инцидента погибли три человека. Об этом сообщает портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Авария произошла в ночь на понедельник, 13 декабря. По сведениям собеседника портала, от удара Lexus развернуло, а капот Hyundai разбился всмятку. В автомобилях сработали подушки безопасности, однако это не спасло находящихся в них людей. Отмечается, что еще двух пострадавших экстренно госпитализировали.

Ранее в Брянской области на трассе А-240 столкнулись три грузовика и легковой автомобиль, в результате погибли четыре человека.

ДТП произошло на 118-м километре трассы в Унечском районе. Четыре человека погибли на месте, еще один пострадавший оказался зажат в легковом автомобиле. Спасатели вытащили его и срочно госпитализировали в больницу.

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Анна Щербакова
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