В ДТП с грузовиками и легковушкой на российской трассе погибли четыре человека

В Брянской области на трассе А-240 столкнулись три грузовика и легковой автомобиль, в результате погибли четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по региону.

ДТП произошло на 118-м километре трассы в Унечском районе. Четыре человека погибли на месте, еще один пострадавший оказался зажат в легковом автомобиле. Спасатели вытащили его и срочно госпитализировали в больницу. За его жизнь борются медики.

Причины и обстоятельства дорожной аварии устанавливаются. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе автомобиль пробил отбойник, перевернулся и влетел в придорожное кафе. ДТП оказалось смертельным и попало на видео. 28-летнюю пассажирку госпитализировали, однако медикам не удалось ее спасти. От полученных травм она скончалась.