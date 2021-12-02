Смертельное ДТП с влетевшим в российское кафе автомобилем попало на видео

В Кузбассе автомобиль пробил отбойник и несколько раз перевернулся, погибла пассажирка

В Кузбассе автомобиль пробил отбойник, перевернулся и влетел в придорожное кафе. ДТП оказалось смертельным и попало на видео. Его публикует Telegram-канал Mash Siberia.

На опубликованных кадрах видно, как автомобиль на большой скорости пробивает дорожный отбойник и переворачивается несколько раз. Затем из него, предположительно, выходит водитель и подбегает к пассажирке, которая вылетела из машины через лобовое стекло на трассу.

28-летнюю пассажирку госпитализировали, однако медикам не удалось ее спасти, от полученных травм она скончалась. По информации канала, россияне не были пристегнуты ремнями безопасности во время ДТП, при этом водитель не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Татарстане под Елабугой на трассе столкнулись фура и автобус с вахтовиками, в результате погиб один человек,

еще 21 — пострадал. Один из пострадавших отказался от госпитализации, остальных россиян доставили в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов.