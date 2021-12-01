При столкновении автобуса с вахтовиками и фуры погиб россиянин

В Татарстане при столкновении автобуса с вахтовиками и фуры погиб человек, 21 пострадал

В Татарстане под Елабугой на трассе столкнулись фура и автобус с вакхтовиками, в результате погиб один человек, еще 21 пострадал. Об этом сообщили в региональном Минздраве, передает ТАСС.

По данным Минздрава, один из пострадавших отказался от госпитализации, остальных россиян доставили в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов.

В пресс-службе МВД по региону уточнили, что водитель вахтового автобуса выехал на обочину и столкнулся с грузовым автомобилем.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, прокуратура Татарстана начала проверку.

Ранее в Балахнинском районе Нижегородской области произошла авария с участием двухэтажного пассажирского автобуса. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет, после чего автобус опрокинулся. В транспорте в момент ДТП находились 35 пассажиров, 13 из них получили травмы легкой и средней степени тяжести.

