Двухэтажный пассажирский автобус попал в ДТП в Нижегородской области

В Нижегородской области 13 человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса

В Балахнинском районе Нижегородской области произошла авария с участием двухэтажного пассажирского автобуса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

ДТП произошло около населенного пункта Трестьяны 20 ноября в 6 часов 30 минут. По предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением и совершил съезд в кювет, после чего автобус опрокинулся.

Всего в автобусе находились 35 пассажиров, в результате происшествия 13 из них получили травмы легкой и средней степени тяжести. Детей среди пострадавших нет. 10 человек были доставлены в центральную районную больницу Балыхны, уточнил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram.

В настоящее время на месте работают службы быстрого реагирования. Пассажиры, которым не потребовалась помощь медиков, ожидают резервного автобуса.

Ранее на трассе под Нижним Новгородом девять человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса. Автобус опрокинулся, всего в нем находились 17 пассажиров. Семеро из девяти пострадавших оказались в больнице.