Девять россиян пострадали в ДТП с участием автобуса

На трассе под Нижним Новгородом девять человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса, сообщил «Интерфаксу» источник в четверг, 11 ноября.
По его словам, ДТП произошло на автодороге Ильино — Дзержинск.
Автобус опрокинулся, всего в нем находились 17 пассажиров. Семеро из девяти пострадавших оказались в больнице.
На месте сейчас работают сотрудники полиции.
Ранее на трассе в Ивановской области в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса пострадали 12 человек. Легковушка Ford Focus выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автобусом, следовавшим во встречном направлении.