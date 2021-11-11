Девять россиян пострадали в ДТП с участием автобуса

На трассе в Нижегородской области опрокинулся автобус, пострадали девять человек

На трассе под Нижним Новгородом девять человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса, сообщил «Интерфаксу» источник в четверг, 11 ноября.

По его словам, ДТП произошло на автодороге Ильино — Дзержинск.

Автобус опрокинулся, всего в нем находились 17 пассажиров. Семеро из девяти пострадавших оказались в больнице.

На месте сейчас работают сотрудники полиции.

Ранее на трассе в Ивановской области в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса пострадали 12 человек. Легковушка Ford Focus выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автобусом, следовавшим во встречном направлении.