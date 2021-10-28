В Петербурге столкновение двух трамваев попало на видео

В Петербурге столкнулись два трамвая, пострадали 16 человек

В Санкт-Петербурге на Бухарестской улице столкнулись два трамвая, по последним данным, пострадали 16 человек. Видео с места инцидента публикует Telegram-канал Mash на Мойке.

На опубликованных кадрах видно, что движение встало. На месте аварии находятся сотрудники дорожных служб, полицейские и медики.

По данным РЕН ТВ, причиной аварии стал сердечный приступ у одного из водителей. Он продолжил движение и врезался в трамвай, который следовал впереди.

Число пострадавших при столкновении трамваев в Петербурге увеличилось до 16, отметили в городском комитете здравоохранения. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Полиция уже начала проводить проверку.

Ранее в Свердловской области на трассе опрокинулся автобус, в результате ДТП погиб один человек, еще восемь пострадали.