Автобус с пассажирами попал в ДТП в Москве

Машина врезалась в автобус с пассажирами на севере Москвы

Автомобиль врезался в автобус возле дома №3 на Череповецкой улице на севере Москвы. По данным источника телеканала «360», два человека получили травмы.

Собеседник телеканала отметил, что автобус следовал по маршруту № 571. В салоне в момент столкновения находились пассажиры.

Пострадали люди, находящиеся в легковом автомобиле. Обстоятельства и причины аварии выясняются.

Ранее в Москве 21-летний водитель за рулем ВАЗ-2101 «Жигули» сбил троих студенток. Оказалось, что молодого человека не было прав на управление транспортным средством.