Россиянка обвинила бывшего мужа в похищении и попытке сжечь ребенка в машине

Жительница села городского округа Алушта в Крыму заявила, что ее бывший муж похитил их четырехлетнего ребенка и попытался его поджечь. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

По словам россиянки, супруг, с которым они прожили вместе пять лет, решил отомстить ей за развод. Женщина рассказала, что все годы совместной жизни ей пришлось терпеть унижения и шантаж от мужа.

В посте указано, что экс-супруг забрал ее сына 4 октября, после чего начал ей угрожать. «Он сделал все, как и говорил: взорвал газовый баллон, вывезя ребенка в лес!» — написала женщина.

Кроме того, она рассказала, что в январе мужчина угрожал убить старшего сына, после чего попал вместе с ним в ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

По данным пресс-службы Следственного комитета России по республике Крым, 7 октября четырехлетний ребенок поступил в больницу с ожогами конечностей и лица общей площадью до 13 процентов. Установлено, что травмы он получил во время поездки со своим отцом в лес, где загорелся автомобиль. Несовершеннолетнему оказана помощь, его состояние стабильно.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина избил и попытался силой похитить женщину на автомобиле из-за ее отказа продолжить знакомство. Пострадавшая познакомилась с нарушителем на сайте знакомств, однако после первого свидания захотела прекратить общение.