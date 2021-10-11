Зарезавший одноклассника российский школьник заявил о состоянии аффекта

Совершивший убийство в школе Махачкалы подросток заявил, что нож оказался у него случайно

Совершивший убийство одноклассника в школе в Махачкале российский подросток заявил, что находился в состоянии аффекта. Об этом в понедельник, 11 октября, со ссылкой на МВД региона сообщает «Интерфакс».

На допросе школьник, зарезавший одноклассника, сообщил, что нож оказался в его кармане случайно. Он принес его в школу непреднамеренно и во время конфликта, находясь в состоянии аффекта, нанес удар оппоненту. Никаких предшествовавших трагедии конфликтов у молодых людей, по словам задержанного, не было.

Ранее 11 октября сообщалось, что убивший одноклассника в лицее №51 в Махачкале ученик больше года носил с собой на занятия охотничий нож. Одноклассницы боялись его и жаловались директору, однако реакции не последовало. В результате другие учащиеся подкараулили подростка за школой и избили.

Подросток предложил выяснить отношения одному из тех, кто избил его. Тот согласился и в результате драки получил смертельное ранение ножом в сердце. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).