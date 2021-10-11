На директора школы в Махачкале завели дело после убийства одного ученика другим

В отношении директора школы в Дагестане после убийства завели дело о халатности

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье 293 («Халатность») УК РФ в отношении директора школы в Дагестане, где в ходе ссоры один ученик зарезал другого. Об этом в понедельник, 11 октября, сообщает официальный сайт СКР.

Кроме того, под следствием оказался и его заместитель, отвечавший в учебном заведении за воспитательную работу. Также уголовное дело по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей») УК РФ возбудили в отношении руководства частного охранного предприятия, осуществлявшего охрану порядка в школе.

Ранее 11 октября сообщалось, что старшеклассники лицея №51 в Махачкале, где произошло убийство, избили журналистов. В результате оператор телеканала РГВК «Дагестан» оказался в больнице, он получил множественные гематомы.

11 октября ученик предложил выяснить отношения одному из тех, кто избил его, и во время драки и убил оппонента, ударив его ножом.