Напавшего с ножом на одноклассника в Махачкале доставили в отдел полиции

МВД: школьника, смертельно ранившего одноклассника в Махачкале, доставили в отдел полиции

Дагестанского школьника, напавшего с ножом на одноклассника в одном из учебных заведений в Махачкале, доставили в отдел полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

«Доставлен в Кировский райотдел отдел Махачкалы. Выясняются обстоятельства произошедшего», — сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.

Как сообщалось ранее, в махачкалинской школе ученик нанес удар ножом однокласснику. Пострадавшего госпитализировали, однако спасти его не удалось — он скончался в больнице.

Эту информацию подтвердили в МВД. Отмечается, что оба мальчика — ученики 9-го класса школы №51 Кировского района Махачкалы.

Другие подробности произошедшего в настоящий момент не приводятся.

В сентябре сообщалось, что в одной из школ на юге Москвы 15-летний ученик три раза ударил ножом одноклассника. Пострадавшего госпитализировали в травмтологическое отделение Морозовской детской городской клинической больницы.