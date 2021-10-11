В дагестанской школе ученик нанес смертельное ножевое ранение сверстнику

В одной из школ Махачкалы ученик нанес ножевое ранение сверстнику. Как сообщает ТАСС, пострадавший умер в больнице.

«Ученик нанес ножевое ранение другому школьнику. Пострадавший скончался в больнице», — говорится в сообщении.

Другие подробности случившегося в настоящий момент не приводятся, официальных комментариев по факту произошедшего также нет.

В сентябре сообщалось, что в одной из школ на юге Москвы 15-летний ученик три раза ударил ножом одноклассника. Пострадавшего госпитализировали в травматологическое отделение Морозовской детской городской клинической больницы. Медики диагностировали у него непроникающее ранение живота, шеи, а также резаную рану на пальце правой руки.

15-летнего ученика задержали. Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 УК России («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и части 1 статьи 105 («Убийство»).