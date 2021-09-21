Российский школьник ранил ножом одноклассника

В школе на юге Москвы 15-летний ученик три раза ударил ножом одноклассника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Накануне утром во время перемены в здании школы на Кировоградской улице 15-летний ученик девятого класса нанес однокласснику три ножевых ранения», — сообщил источник агентства.

Девятиклассника госпитализировали. Сейчас он находится в травматологическом отделении Морозовской детской городской клинической больницы. Медики диагностировали у пострадавшего непроникающее ранение живота, шеи, а также резаную рану на пальце правой руки.

15-летний ученик задержан. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30 УК России («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и части первой статьи 105 («Убийство»).

Ранее сообщалось о стрельбе в Пермском государственном университете. В результате ЧП шесть человек погибли, более 20 пострадали. В Минздраве России сообщили, что четверо из них находятся на ИВЛ.