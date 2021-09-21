Спасшийся от стрелка в Перми таксист рассказал о своем везении

Спасшийся от пермского стрелка таксист: мне очень повезло, что он не попал в лобовое

Таксист, которому удалось спастись от стрелявшего в его машину Тимура Бекмансурова, рассказал, что выжить ему помогло везение. Его слова приводит «Московский комсомолец».

Бекмансуров начал стрелять по проезжающим машинам еще до того, как зашел в корпус Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ).

«Я выполнял заказ, подвозил девушку. На перекрестке улиц Сергея Данщина и Генкеля пассажирка попросила остановиться и вышла, а я продолжил движение», — рассказал водитель одного из автомобилей.

После этого он проехал несколько метров и увидел парня в балаклаве и с ружьем. Молодой человек направил оружие в сторону машины и выстрелил, однако в лобовое стекло не попал. Водитель решил не останавливаться и ехать дальше. Затем он увидел сотрудников ДПС, остановился и рассказал им о случившемся.

«Когда он направил на меня ружье — а это было на расстоянии двух-трех метров, это было очень страшно. Мне очень повезло, что он не попал в лобовое стекло, все могло бы кончиться очень печально», — рассказал таксист.

О вооруженном нападении на ПГНИУ стало известно утром 20 сентября. Стрелком оказался 18-летний Тимур Бекмансуров. В результате ЧП шесть человек погибли, более 20 пострадали. Семерых пострадавших отправили в Москву спецбортом МЧС.