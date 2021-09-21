Мать пермского стрелка на допросе рассказала о мечте сына стать полицейским

Опубликован допрос матери пермского стрелка с рассказом о сыне и его увлечениях

В сети обнародовали выдержки из допроса матери 18-летнего Тимура Бекмансурова, устроившего массовый расстрел в Пермском государственном университете (ПГНИУ). Их публикует Telegram-канал Shot.

Женщина рассказала следователю, что Бекмансуров с детства мечтал стать военным или полицейским, но не смог бы пройти профессиональный отбор по состоянию здоровья. Чтобы быть ближе к этим специальностям, он поступил на факультет судебной экспертизы в ПГНИУ.

Также мать стрелка отметила, что ее сын всегда увлекался оружием и интересовался военной темой. С 15 лет он стал рассказывать родителям, что, как только станет совершеннолетним, купит себе ружье.

Ранее в Перми уточнили список погибших в ходе нападения на университет: жертвам стрелка в университете было от 18 до 66 лет.

Стрельба в Пермском госуниверситете произошла утром в понедельник, 20 сентября. В Минздраве отметили, что 24 пострадавшим оказывается медицинская помощь, притом 19 человек из них были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Позднее очевидец трагедии, который был ранен Тимуром Бекмансуровым, рассказал, что молодой человек «просто шел и стрелял». По словам пострадавшего, студент, войдя в здание, ничего не говорил. Также он обратил внимание, что студент вел неприцельный огонь, поскольку, несмотря на толпу, большинство пуль летело мимо.