Отец на допросе назвал напавшего на пермский вуз добрым и спокойным

Отец напавшего на пермский вуз признался, что ему неизвестно, что творилось в душе сына

Следователи допросили отца 18-летнего Тимура Бекмансурова о его детстве и характере. Фрагмент показаний публикует Telegram-канал SHOT.

По его словам, у напавшего на пермский вуз не было психических отклонений, он не проявлял жестокость и не состоял на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах. Учился хорошо, проблем с поведением в школе не было. Спортом не занимался, не употреблял алкоголь или наркотики, не курил. Описывая Тимура, мужчина назвал его спокойным, неагрессивным, добрым, общительным и неконфликтным.

Мужчина утверждает, что у него с сыном были близкие отношения, они общались по телефону каждый день. При этом россиянин признал, что ему неизвестно, что творилось в душе сына. Молодой человек не делился с родителем своими проблемами, про личную жизнь и романтические отношения никогда не рассказывал.

«Каких-либо странностей в его поведении я никогда не замечал, никаких странных мыслей или планов не высказывал. С кем Тимур общался, мне неизвестно», — сказал на допросе родитель подозреваемого.

Он уточнил, что развелся с женой в 2009 году, а потом еще два года они пытались наладить семейные отношения, однако у них не получилось и они разъехались по разным городам: отец Тимура — в Москву, а мать — в Пермь. Их сын жил у бабушки в Глазове, но в 2014 году переехал к матери.

По словам отца, сын не переживал из-за развода родителей и воспринял новость о разрыве спокойно.

Утром 20 сентября вооруженный Бекмансуров пришел на территорию вуза и начал стрелять. Погибли шесть человек, 28 пострадали. Напавшего обезвредили, при задержании его ранили, в настоящий момент он находится в больнице. Возбуждено уголовное дело об убийстве.