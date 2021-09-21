В больницу к пермскому стрелку прислали полицию и ОМОН

Для охраны пермского стрелка в больницу направили полицейских и сотрудников ОМОН

В больницу, где находится 18-летний Тимур Бекмансуров, устроивший массовый расстрел в Пермском государственном университете (ПГНИУ), направили сотрудников полиции и ОМОН. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По информации канала, стрелка охраняют от желающих отомстить в медицинском учреждении 18 полицейских и два бойца спецподразделения Росгвардии.

Как уточняет Telegram-канал «112», Бекмансуров находится в крайне тяжелом состоянии. Из-за нестабильного состояния врачи ввели его в медикаментозный сон.

Ранее в сети появилось видео, на котором напавший на Пермский государственный университет (ПГНИУ) стрелял по проезжающим около вуза машинам. На кадрах видно, как молодой человек с ружьем и в каске выходит на дорогу около университета и стреляет в лобовое стекло движущейся навстречу ему машины. Водитель не пострадал.

20 сентября студент Тимур Бекмансуров вошел на территорию одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета и открыл огонь по окружающим из охотничьего гладкоствольного ружья. Минздрав России сообщил о шести погибших. В ведомстве отметили, что 24 пострадавшим оказывается медицинская помощь, из них 19 человек госпитализированы с огнестрельными ранениями.