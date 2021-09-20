Пострадавший рассказал о действиях напавшего на пермский вуз

Очевидец массового расстрела в Перми: студент просто шел и стрелял

Тимур Бекмансуров, устроивший массовый расстрел в Пермском государственном университете (ПГНИУ), «просто шел и стрелял». Об этом рассказал очевидец трагедии, также получивший ранение, передает РИА Новости.

По словам пострадавшего, студент, войдя в здание, ничего не говорил. Также он обратил внимание, что убийца вел неприцельный огонь, поскольку, несмотря на толпу, большинство пуль летело мимо.

Очевидец рассказал, что в момент появления Бекмансурова он с другом был на проходной вуза. «Увидели, что он стреляет, побежали обратно к факультету, он побежал к мехмату. Я зажался возле забора, прижался. Он увидел меня, выстрелил и попал в палец на левой ноге», — пояснил он.

Стрельба в Пермском госуниверситете произошла утром в понедельник, 20 сентября. Минздрав России сообщил о шести погибших при вооруженном нападении в Перми, ранее была информация о восьми погибших. В ведомстве отметили, что 24 пострадавшим оказывается медицинская помощь, из них 19 человек госпитализированы с огнестрельными ранениями.