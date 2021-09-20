Путин сделал заявление после массового убийства в Перми

Президент России Владимир Путин заявил, что правоохранительные органы выяснят все причины, из-за которых произошло массовое убийство в Пермском государственном университете (ПГНИУ). Его слова передает РИА Новости.

«Правоохранительные органы сделают все необходимое для того, чтобы расследовать это ужасное преступление, выяснить причины случившегося», — сказал Путин в начале встречи с главой Центризбиркома России Эллой Памфиловой.

Также глава государства выразил соболезнования в связи с массовым убийством в пермском вузе.

О стрельбе в ПГНИУ стало известно утром 20 сентября. Предварительно, его совершил 18-летний молодой человек, который оставил сообщение в соцсетях перед нападением. В нем он отметил, что его действия не теракт, а он сам не является экстремистом. По данным Минздрава России, в ЧП погибли шесть человек, еще 24 пострадали.