В Казани появился мемориал в память о погибших в пермском вузе

В Казани появился мемориал в память о погибших в результате нападения на вуз в Перми

В Ленинском саду в Казани появился мемориал, посвященный памяти погибших при стрельбе в Пермском государственном университете (ПГНИУ). Об этом сообщают «Казанские ведомости».

Мемориал сделали около фонтана из нескольких парт, покрытых бордовой тканью. Рядом установлены таблички с надписью: «Пермь, скорбим. Казань». Местные жители несут к мемориалу свечи и цветы. Память погибших почтили уже более 100 человек.

Утром 20 сентября стало известно о стрельбе в ПГНИУ. Предварительно, ее совершил 18-летний молодой человек, который оставил сообщение в соцсети перед нападением. В нем он отметил, что не является экстремистом, а его действия не теракт. По данным Минздрава России, в результате ЧП погибли шесть человек, еще 24 пострадали.

11 мая 2021 года двое молодых людей устроили стрельбу в казанской школе № 175. Одного стрелка удалось задержать, второго убили в ходе штурма здания. В результате ЧП погибли семь школьников и одна учительница, еще 20 человек пострадали. Власти Татарстана объявили 12 мая днем траура.