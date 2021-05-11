В Татарстане объявили траур после стрельбы в казанской школе

Власти Татарстана объявили 12 мая днем траура после стрельбы в школе №175 в Казани. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главы региона Лилия Галимова, передает «Интерфакс».

«Решением президента республики 12 мая в Татарстане объявлено днем траура», — заявила она.

11 мая двое молодых людей пришли в школу №175 в Казани и расстреляли взрослых и детей. Один стрелок задержан, второй убит в ходе штурма здания. По официальным данным, погибли семь школьников и учительница, пострадали еще 20 человек. Известно, что двое из погибших детей разбились, выпрыгнув из окна третьего этажа.

Одного из стрелков ликвидировали в ходе штурма, его сообщника задержали. Известно, что ему 19 лет, его зовут Ильназ Г., это бывший ученик школы №175 — он ушел учиться в колледж, учителя отзывались о нем плохо. Также в Казани задержали предполагаемого пособника стрелков. Предположительно, задержанного зовут Рамиль М., ему 41 год.

По данным СМИ, мужчина по имени Ильназ Галявиев вел Telegram-канал, в котором в том числе угрожал «убить огромное количество биомусора» и совершить суицид. В разговоре с сотрудниками правоохранительных органов мужчина, устроивший стрельбу, рассказал, что ненавидит всех и хотел, чтобы все узнали, что он бог.