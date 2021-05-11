В российских школах и детсадах усилили меры безопасности после стрельбы в Казани

После стрельбы в школе №175 Казани в других городах и регионах начали усиливать меры безопасности в детских и образовательных учреждениях. Об этом уже объявили власти Владивостока, Башкирии, Удмуртии, Тульской, Псковской и Волгоградской областей.

В школах и детских садах Москвы пройдут профилактические работы по предотвращению терактов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в Казани был введен режим контртеррористической операции (КТО), также усилены меры безопасности во всех учебных заведениях.

11 мая двое молодых людей пришли в казанскую школу и расстреляли взрослых и детей. Один стрелок задержан, второй убит в ходе штурма здания. По официальным данным, погибли семь школьников и учительница, пострадали еще 20 человек.