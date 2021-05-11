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Семь детей и учительница погибли при стрельбе в казанской школе

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

При стрельбе в казанской школе погибли семь детей и учительница, пострадали 20 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента Татарстана.

Как ранее сообщил глава Татарстана, жертвами стрельбы стали четыре мальчика и три девочки.

Во вторник утром ЧП произошло в учебном заведении на улице Файзи. В школу зашли двое молодых людей с оружием и открыли стрельбу. Один из стрелков выпрыгнул из окна, второй был ликвидирован силовиками.

Во всех учебных заведениях города усилили меры безопасности. Эвакуированных детей разместили в детских садах. В городе введен режим контртеррористической операции (КТО).

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