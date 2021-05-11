После стрельбы в школе в Казани госпитализировали 12 детей и одного взрослого. Об этом сообщает ТАСС.

10 пострадавших детей и одного взрослого госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу, еще двоих детей — в больницу № 7.

Всего в момент происшествия в школе были 714 детей и около 70 сотрудников, из них 52 педагога.

Нападение на школу в Казани произошло утром, 11 мая. Известно, что неизвестные открыли огонь в образовательном учреждении, погибли, по последним данным, 13 человек.

Всего известно о двух напавших на школу. Первый — 19-летний Ильназ Г. был задержан. Второй, удерживающий около семи человек в здании, ликвидирован.