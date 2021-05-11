В Казани введен режим КТО после стрельбы в школе

МВД объявило о введении режима контртеррористической операции (КТО) в Казани после стрельбы, устроенной двумя молодыми людьми в школе №175. Об этом говорится в заявлении ведомства.

В результате ЧП сообщалось о 13 погибших. По официальным данным, озвученным главой Татарстана, жертвами стрельбы стали четыре мальчика и три девочки.

КТО — особый правовой режим, который вводится в месте проведения контртеррористической операции для пресечения или раскрытия теракта и минимизации его последствий.

В результате стрельбы в школе погибли семь детей и 16 получили ранения. Один из стрелков ликвидирован в ходе штурма, его сообщник задержан. Также силовики задержали их пособника.