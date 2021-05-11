Устроивший стрельбу в казанской школе раскрыл свои мотивы и назвался богом

Россиянин, устроивший стрельбу в школе №175 Казани, раскрыл свои мотивы в разговоре с сотрудниками правоохранительных органов. Об этом во вторник, 11 мая, сообщает Telegram-канал Life Shot

По данным канала, стрелок заявил полицейским, что ненавидит всех, и хотел, чтобы все узнали, что он бог. При этом нападавший подчеркнул, что устроил атаку на учебное заведение в одиночку.

Он также пояснил, что изготавливать бомбы научился благодаря материалам, размещенным в интернете.

Стрельба в казанской школе произошла утром 11 мая. Сообщалось, что в нападении участвовали двое молодых людей: они зашли в учебное заведение с оружием и начали стрелять. Один из стрелков, 19-летний Ильназ Г., выпрыгнул из окна и был задержан, второй был ликвидирован силовиками. Позже правоохранители также задержали предполагаемого пособника стрелков — 41-летнего Рамиля М.

По последним данным, в ходе стрельбы в школе погибли семь детей и учительница, пострадали 20 человек.