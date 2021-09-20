Семьи пострадавших при стрельбе в пермском вузе получат компенсации

Власти выплатят по миллиону рублей семьям погибших при стрельбе в Перми

Члены семей пострадавших и погибших при вооруженном нападении на вуз в Перми получат денежные компенсации. Об этом сообщает РИА Новости.

Семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей. Родственники раненых получат по 500 тысяч рублей, а близким тех, кто получил травмы, власти перечислят по 100 тысяч.

Минздрав России заявил о шести погибших при стрельбе в Перми, ранее была информация о восьми погибших. В ведомстве добавили, что 24 пострадавшим оказывается медицинская помощь. Уточняется, что 19 из них госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Возбуждено уголовное дело. 18-летний стрелок был ранен при задержании, он умер в больнице во время операции.