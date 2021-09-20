Москалькова выразила соболезнования родным погибших при стрельбе в Перми

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила слова соболезнования в адрес родных и близких погибших и пострадавших при стрельбе в учебном заведении в Перми. Об этом омбудсмен написала на своей странице в Instagram.

«В этот трагический час мы все мыслями и сердцем вместе с вами», — написала она.

О стрельбе в ПГНИУ стало известно утром 20 сентября. Предварительно, его совершил 18-летний молодой человек. Он оставил сообщение в соцсети перед нападением, в котором отметил, что не является экстремистом, а его действия не теракт. По последним данным, в результате ЧП погибли восемь человек.