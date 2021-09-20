Студенты рассказали о стрельбе в пермском университете

Когда пермский стрелок, 18-летний Тимур Бекмансуров, вошел в здание университета и открыл стрельбу, большинство студентов успели спрятаться в аудиториях и забаррикадировать двери. Тех, кто не успел сбежать и остался на первом этаже, преступник расстрелял. Об этом «Ленте.ру» рассказали студенты.

«Это было очень страшно. Мы были в третьем корпусе и услышали выстрелы. В группе написали, что от входа идет парень с оружием и стреляет. Мы заперли все двери партами и стульями, писали родителям и знакомым. Звук становился все ближе, всех сильно трясло, половина аудитории ревела. Мы все читали новости об этом, других источников информации не было. Прощались с родными», — рассказала студентка.

По словам девушки, они оставались заперты в аудитории час-полтора. Каждую минуту студентам казалось, что стрелок вот-вот начнет выламывать дверь и все закончится.

«Когда услышали первый выстрел, все подумали, что это просто какой-то хлопок, где-то что-то упало. Потом в беседах начали скидывать информацию, что началась стрельба, появились видео, где человек идет с ружьем. Пока мы сидели в аудитории, каждый писал родным, сообщал, что происходит на территории. Всем сказали спрятаться, не двигаться, пока не дадут команду вылезать. Мы слышали только крики», — вспомнила девушка.

Студентка сказала, что никто из ее одногруппников не был знаком со стрелком, даже имя его узнали только позже, из социальных сетей.

Другая собеседница «Ленты.ру» была в двенадцатом корпусе, когда вошла одногруппница и сказала, что слышала пять-шесть выстрелов.

«Нам скинули видео, где люди прыгают из окон второго этажа, мы побежали к другому выходу. К счастью, нас выпустили и мы успели уйти с территории. Стрелок, первокурсник юрфака, писал, что начнет стрельбу в 11.30 со стороны Перми 2. Когда мы уже убежали, я позвонила другу, чтобы узнать, как у него дела. Он рассказал, что его одногруппницу Бекмансуров расстрелял на первом этаже у раздевалки. Позже выяснилось, что он убил вообще всех, кто был на первом этаже», — рассказала девушка.

Стрельба в Пермском государственном университете произошла утром в понедельник, 20 сентября. Предполагается, что стрелок был ранен при задержании в связи с оказанным сопротивлением и скончался по дороге в больницу. Возбуждено уголовное дело. По данным СК, число погибших при нападении на вуз выросло до восьми человек.