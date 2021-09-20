Студенты рассказали о пермском стрелке

Староста рассказала о пермском стрелке: он говорил, что у него есть оружие

Пермский стрелок, 18-летний Тимур Бекмансуров, заранее предупредил однокурсников о том, что не придет на занятия. Об этом рассказала староста группы, где учился преступник. Она также добавила, что стрелок никогда не скрывал, что у него есть оружие.

«Тимур — мой одногруппник. Мне он говорил, что его не будет сегодня — я же староста, вот он и предупредил. Он говорил, что у него есть оружие. Он учился в 60-й школе, я с ним домой ездила», — поделилась девушка.

Бекмансуров был первокурсником Пермского государственного университета, потому из студентов его практически никто не знал. Очевидцы рассказывают, что стрелок беспрепятственно прошел в здание и расстрелял всех, кто был на первом этаже.

Стрельба в Пермском государственном университете произошла утром в понедельник, 20 сентября. Предполагается, стрелок был ранен при задержании в связи с оказанным сопротивлением и скончался по дороге в больницу. Возбуждено уголовное дело. По данным СК, число погибших при нападении на вуз выросло до восьми человек.