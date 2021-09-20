Возбуждено уголовное дело после стрельбы в Пермском университете

СКР: возбуждено уголовное дело об убийстве после стрельбы в Пермском университете

Следователи возбудили уголовное дело после стрельбы в Пермском университете. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Дело возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 105 («Убийстве двух и более лиц») УК РФ.

В ведомстве отметили, что в результате стрельбы погибли пять человек, еще шестеро — получили ранения. Личность подозреваемого установлена, он задержан. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. На место выехали следователи-криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России.

Утром 20 сентября стало известно о том, что неизвестный пришел в учебное учреждение на улице Букирева в Перми и начал стрелять по студентам и преподавателям. Уточнялось, что позднее он забаррикадировался в восьмом корпусе вуза.