Напавший на Пермский госуниверситет был ранен в ходе задержания и умер

Подозреваемый в нападении на Пермский университет получил ранение при задержании и умер

Молодой человек, совершивший вооруженное нападение на Пермский госуниверситет, получил ранение в ходе задержания и скончался. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Следственный комитет России подтвердил, что подозреваемый оказал вооруженное сопротивление и был ранен.

Врачи подключили 18-летнего подозреваемого к аппарату искусственной вентиляции легких и везли в больницу, но он по дороге умер, уточняет Telegram-канал Mash.

Как минимум 10 человек госпитализированы из Пермского университета, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Утром 20 сентября было совершено вооруженное нападение на Пермский госуниверситет. Возбуждено уголовное дело.