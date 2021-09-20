Студенты описали ситуацию с охраной в Пермском госуниверситете

Охрана в Пермском государственном университете (ПГНИУ) существовала номинально. Так утверждают бывшие и настоящие студенты учебного заведения. Попасть на территорию университета всегда просто, сообщили они в беседе с «Лентой.ру».

20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу на территории университета. По данным СК, он расстрелял восемь человек, еще 20 пострадали. Подозреваемого задержали. При захвате он оказал сопротивление и получил огнестрельное ранение. В Пермском крае отменили занятия во всех школах, техникумах и колледжах.

Пропуска заставляли покупать

Бывший студент ПГНИУ рассказал, что руководство вуза в 2007-2008 годах установило вокруг территории забор. Также внутри вуза установили камеры и поставили охрану. «Тогда же была введена система пропусков, которые нас тогда заставили "купить"», — сообщил он.

Бывший студент университета пояснил, что для получения пластиковой карты ученикам необходимо было сдать деньги. «Пропуск нужно было получить, сдав некоторую сумму. Я уже не помню сколько точно, давно было. Они были именные, их выдавали только студентам. Ну вроде контроля, кто входит-выходит. Но выдавали их не бесплатно. Не заплатишь, не попадешь на учебу. Забавно, да?», — отметил он.

По его словам, вся эта система просуществовала год. Затем все меры безопасности упразднили. Студенты считали, что руководство вуза отмыло деньги на их безопасности. «Пропуска на следующий год уже стали не нужны, турникеты отключили, охрана на постах осталась в режиме "вахтера" где-то еще на год-полтора, а позже и совсем пропала. Работают ли камеры до сих пор — без понятия. Вход в университет не контролируется вообще», — поделился бывший студент.

Пройти может любой

По словам студента ПГНИУ, на территорию университета можно попасть через два входа. Бекмансуров зашел со стороны вокзала Пермь-2. «На каждой проходной сидит охранник без какого-либо оружия и пройти может абсолютно любой человек. Затем вы идете в корпус, в каждом корпусе стоят турникеты, через которые можно пройти только по пропуску. Если у вас его нет, то вас остановит бабушка или вахтерша, ей может предъявить документ она вас запишет, и вы также спокойно пройдете», — поделился студент.

Он сообщил, что и турникеты, и все обеспечение безопасности в университете фикция. «Вся охрана в университете иллюзия, особенно турникеты, как деньги выделили на охрану, так их и попилили. А стрелок был первокурсником, у него был пропуск, но как вы понимаете ему, он ему и не нужен был. Он просто расстрелял охранника и зашел на территорию вуза, где начал стрельбу», — рассказал очевидец.

Следователи возбудили уголовное дело после стрельбы в Пермском университете. Дело завели по пункту «а» части 2 статьи 105 («Убийстве двух и более лиц») УК РФ.