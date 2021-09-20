Студент пермского вуза показал попавшую в его рюкзак картечь

Один из студентов Пермского государственного университета (ПГНИУ) показал попавшую в его рюкзак картечь от дробовика, которым был вооружен напавший на вуз в понедельник, 20 сентября. Фотографии публикует Telegram-канал «Говорит Москва».

На фото россиянин держит снаряд в руке.

Утром 20 сентября стало известно о том, что неизвестный пришел в учебное учреждение на улице Букирева в Перми и начал стрелять по студентам и преподавателям. Позже сообщалось, что личность стрелка установлена: его совершил 18-летний молодой человек — он оставил сообщение в социальной сети перед нападением. По словам учащихся в ПГНИУ, он был первокурсником на юридическом факультете.

По данным СК, число погибших при нападении на вуз выросло до восьми человек. Семь пострадавших при стрельбе госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.