Мишустин дал поручение после стрельбы в пермском вузе

Глава Минобрнауки Фальков вылетает в Пермь по поручению Мишустина после стрельбы в вузе

По поручению премьер-министра России Михаила Мишустина министр науки и высшего образования Валерий Фальков срочно вылетает в Пермь после сообщений о стрельбе в университете. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

Отмечается, что председатель правительства поручил вылететь в Пермь также главе министерства здравоохранения России.

Утром в понедельник, 20 сентября, неизвестный пришел в учебное учреждение на улице Букирева в Перми и начал стрелять по студентам и преподавателям. Позже он забаррикадировался в восьмом корпусе вуза.

В результате стрельбы в университете погибли пять человек, еще шесть получили ранения. Личность подозреваемого установлена. Также стало известно, что молодой человек, совершивший вооруженное нападение на Пермский вуз, получил ранение в ходе задержания и скончался.