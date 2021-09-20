В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в пермском вузе

Минздрав: один из пострадавших при стрельбе в пермском вузе находится в тяжелом состоянии

Семь пострадавших при стрельбе в Пермском государственном университете (ПГНИУ) госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава России, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что шесть пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, еще четверым россиянам медицинская помощь оказывается на месте.

Стрелок пришел в Пермский государственный университет с оружием утром в понедельник, 20 сентября. Неизвестный начал стрелять в студентов и работников вуза. В Следственном комитете «Ленте.ру» сообщили, что в результате нападения погибли восемь человек.

Как заявили в СК, напавший на школу стрелок оказал вооруженное сопротивление и был ранен.

После стрельбы премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вылететь в Пермь главе Минобрнауки Валерию Фалькову и главе Минздрава Михаилу Мурашко