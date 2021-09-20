Появилось видео со стрелявшим в Пермском университете

Спрятавшиеся в аудитории студенты Пермского университета сняли на видео устроившего стрельбу молодого человека. Кадры опубликовала «Москва 24» в своем Telegram-канале.

На записи видно, как молодой человек с оружием идет по территории вуза в сторону учебного корпуса. Спрятавшиеся в аудитории студенты просят закрыть дверь.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 («Убийстве двух и более лиц») УК РФ после расстрела в университете.

В ведомстве отметили, что в результате стрельбы погибли пять человек, еще шесть получили ранения. Личность подозреваемого установлена, он задержан.

Утром 20 сентября стало известно, что неизвестный пришел в учебное учреждение на улице Букирева в Перми и начал стрелять по студентам и преподавателям. Уточнялось, что позднее он забаррикадировался в восьмом корпусе вуза.

