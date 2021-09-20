Студент пермского вуза рассказал о своем спасении во время стрельбы

Студент пермского вуза рассказал, что ему удалось спрятаться в аудитории во время стрельбы

Студент Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), где в понедельник, 20 сентября, произошла стрельба, рассказал о своем спасении. Видео с россиянином публикует Telegram-канал «112».

По его словам, ему вместе с другими студентами удалось спрятаться в аудитории, как только они услышали выстрелы.

«Я увидел, что народ бежит, потом услышал стрельбу. Я понял, что нужно куда-то бежать, мы забаррикадировались в аудитории и ждали, что будет», — восстановил момент атаки на вуз студент Лев Зенков.

Россиянин находился в укрытии до объявления специального сообщения, также он добавил, что слышал выстрелы, и их было «немало».

Утром 20 сентября стало известно о том, что неизвестный пришел в учебное учреждение на улице Букирева в Перми и начал стрелять по студентам и преподавателям. Позже сообщалось, что личность стрелка установлена. Им оказался 18-летний молодой человек. По словам учащихся в ПГНИУ, он был первокурсником юридического факультета.

Согласно последним данным, в результате случившегося погибли восемь человек.